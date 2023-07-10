ارتفاع أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الاغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم الاثنين، في اسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان مع اغلاق البورصة.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع اغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 147900 دولار مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 147800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار.

وفي اربيل سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147950 دينارا مقابل 100 دولار.