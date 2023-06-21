ارتفاع أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الاغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار الامريكي أمام الدينار العراقي، يوم الاربعاء، في اسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الاغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، لتسجل 146600 دولار مقابل 100 دولار، فيما كانت اسعار الدولار صباح هذا اليوم 146350 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 146800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146700 دينار مقابل 100 دولار.