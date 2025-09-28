ارتفاع أسعار الدولار بأسواق بغداد وانخفاضها في اربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141600 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار يوم أمس السبت 141450 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 142750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140750 ديناراً مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 141400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141300 دينار مقابل 100 دولار.