ارتفاع أسعار الدولار ببغداد وانخفاضها في أربيل

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار، اليوم الاحد، في اسواق بغداد، وانخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 158350 ديناراً مقابل 100 دولار ، فيما كانت الاسعار ليوم امس السبت 157500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 159250 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 157250 دينارا لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا حيث سجل في محال الصيرفة سعر البيع 157700 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 157600 دينار مقابل 100 دولار.