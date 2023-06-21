ارتفاع أسعار الدولار ببغداد وانخفاضها في اربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 146350 دينارا مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار صباح يوم امس الثلاثاء 146200 دينار.

اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 145500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان سجل سعر الدولار انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 146450 دينار، وسعر الشراء 146400 دينار مقابل 100 دولار.