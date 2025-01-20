ارتفاع أسعار الدجاج في كركوك بسبب إجراءات منع النقل من إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت دائرة زراعة كركوك يوم الاثنين، أن الارتفاع الكبير في أسعار الدجاج في المحافظة يعود إلى منع انتقاله سواء داخل كركوك أو من إقليم كوردستان إلى بقية المحافظات، مما أدى إلى قلة العرض وارتفاع الأسعار.

وقال مدير دائرة زراعة كركوك، زهير علي، لوكالة شفق نيوز إن "سعر كيلوغرام الدجاج المحلي في كركوك يتراوح بين 2500 و3000 دينار، بعد أن كان 2000 دينار، ويعود السبب الرئيس في هذه الزيادة إلى منع نقل الدجاج بين المعامل التي لا تحمل إجازات رسمية لتربية الدواجن".

وأضاف علي أن "كركوك تحتوي على نحو 400 معمل للدواجن، منها 200 معمل غير مجاز، مما أدى إلى تقليل الإنتاج الذي لا يلبي الطلب المتزايد على الدجاج في المحافظة، حيث يبلغ الإنتاج اليومي 2500 طن والإنتاج السنوي حوالي 50 ألف طن، وهو ما لا يكفي لتغطية حاجة السوق".

وأوضح علي أن "السبب وراء منع دخول الدجاج من إقليم كوردستان إلى كركوك يعود إلى تعليمات وزارة الزراعة الاتحادية التي تشترط أن تكون الدواجن حاصلة على تراخيص رسمية، بالإضافة إلى منع المعامل غير المجازة من العمل".

في المقابل، حذر مربي الدواجن في كركوك من "كارثة وشيكة" قد تصيب القطاع بسبب الإجراءات الحكومية التي تمنع نقل الدواجن من كركوك إلى بقية المدن العراقية.

وقال ممثل مربي الدواجن في ناحية ليلان، أحمد يوسف، لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من أصحاب مشاريع الدواجن نظموا تظاهرة أمام دائرة الزراعة للمطالبة برفع القيود عن نقل الدواجن إلى باقي المحافظات".

وأشار يوسف إلى أن "العديد من الحقول في كركوك تفتقر إلى العقود الرسمية بسبب كونها تقع ضمن المناطق المشمولة بالمادة 140، مما يجعل من الصعب تسجيل مشاريعهم لدى وزارة الزراعة، رغم أن هذه الحقول تساهم في دعم الاقتصاد الوطني".

من جانبه، أكد خليل عبد الله، أحد مربي الدواجن في كركوك، لوكالة شفق نيوز، أن "المشاكل مستمرة بسبب منع تسويق الدواجن إلى بغداد وبقية المحافظات، مما يتسبب في خسائر كبيرة للقطاع".

وفي سياق متصل، كشف معاون مدير المستشفى البيطري في كركوك، صباح نوري حسن، لوكالة شفق نيوز، أن "قرار منع نقل الدواجن ومنتجات الثروة الحيوانية من إقليم كوردستان إلى بقية المحافظات جاء بناءً على تعليمات حكومية اتحادية، تتطلب من جميع مشاريع الثروة الحيوانية تسجيلها لدى وزارة الزراعة الاتحادية للحصول على الترخيص المناسب".

وأوضح حسن أن "القرار يهدف إلى ضمان شمول مشاريع الثروة الحيوانية في قاعدة بيانات الحكومة الاتحادية، بما يضمن صحة المواد المنتجة ويتيح إمكانية نقلها إلى باقي المحافظات بشكل قانوني".

وأكد أن "ابتداءً من الشهر المقبل، سيتم إخضاع المواد المستوردة من كوردستان إلى نظام الجمارك والضرائب في منافذ سد الموصل و(باوه محمود) في خانقين".