ارتفاع "سريع" بأسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد وإقليم كوردستان بشكل سريع اليوم الاثنين 7 كانون الاول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت عصر اليوم 126800 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 126750 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت في بورصة الكفاح المركزية في بغداد صباح هذا اليوم 125850 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضا في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 127500 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 126500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 127000 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 126800 لكل مائة دولار امريكي.

وعزا احد اصحاب مكاتب الصيرفة في بغداد هذا الارتفاع الى اوضاع البلاد غير مستقرة والى الوضع الاقتصادي المرتبك، فيما اعتبر صاحب مكتب الدلال للصيرفة هذا الارتفاع الى نية الحكومة الى رفع اسعار الدولار خلال الفترة المقبلة لتغطية رواتب الموظفين بعد ان اعلنت ذلك صراحة خلال الورقة الاصلاحية التي تم تسليمها الى البرلمان.

وياتي هذا الارتفاع على الرغم من قيام البنك المركزي العراقي بعمليات بيع للعملة الاجنبية للمصارف المشاركة في مزادها لتغطية وتمويل التجارة حيث بلغت هذه المبيعات 185 مليونا و95 الف دولار.