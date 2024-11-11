ارتفاع رؤوس أموال المصارف الخاصة بالعراق بنسبه 7.3%
شفق
نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، عن ارتفاع رؤوس أموال المصارف
الخاصة بنسبة 7.3%.
وقال
البنك في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه سجل ارتفاعاً في إجمالي رؤوس أموال
المصارف الخاصة العاملة في العراق خلال الفصل الأول من العام الحالي، بنسبة 7.3% لتبلغ
19.2 تريليون دينار مقابل 19.7 تريليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبين
أن المصارف الخاصة العاملة في العراق ارتفعت رؤوس أموالها بنسبة 6%، في حين ارتفعت
رؤوس أموال المصارف الحكومية بنسبة 11.1%.
وأضاف
أن مساهمة رؤوس أموال المصارف الخاصة بلغت نسبتها 73.2%، في حين بلغت مساهمة رؤوس أموال
المصارف الحكومية 26.2%.
وأوضح
البنك أن الودائع في الفصل الأول من العام الحالي ارتفعت بنسبة 1.2% لتبلغ 123.7
تريليون دينار مقابل 122.2 تريليون لنفس الفترة من العام السابق لترتفع بذلك
الودائع الجارية بنسبة 3.1% نتيجة ارتفاع النفقات الجارية من أجور ورواتب الموظفين
في القطاع العام، في حين انخفضت ودائع التوفير بنسبة 3%، كما انخفضت الودائع
الثابتة بنسبة 10%.