ارتفاع رؤوس أموال المصارف الخاصة بالعراق بنسبه 7.3‎%‎

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، عن ارتفاع رؤوس أموال المصارف الخاصة بنسبة 7.3%.

وقال البنك في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه سجل ارتفاعاً في إجمالي رؤوس أموال المصارف الخاصة العاملة في العراق خلال الفصل الأول من العام الحالي، بنسبة 7.3% لتبلغ 19.2 تريليون دينار مقابل 19.7 تريليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبين أن المصارف الخاصة العاملة في العراق ارتفعت رؤوس أموالها بنسبة 6%، في حين ارتفعت رؤوس أموال المصارف الحكومية بنسبة 11.1%.

وأضاف أن مساهمة رؤوس أموال المصارف الخاصة بلغت نسبتها 73.2%، في حين بلغت مساهمة رؤوس أموال المصارف الحكومية 26.2%.

وأوضح البنك أن الودائع في الفصل الأول من العام الحالي ارتفعت بنسبة 1.2% لتبلغ 123.7 تريليون دينار مقابل 122.2 تريليون لنفس الفترة من العام السابق لترتفع بذلك الودائع الجارية بنسبة 3.1% نتيجة ارتفاع النفقات الجارية من أجور ورواتب الموظفين في القطاع العام، في حين انخفضت ودائع التوفير بنسبة 3%، كما انخفضت الودائع الثابتة بنسبة 10%.