ارتفاع ديون العراق بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي

شفق نيوز - بغداد

ارتفع معدل دين العراق بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي حسب موقع Trading Economics الأمريكي.

وذكر الموقع في احصائية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان نسبة ديون العراق بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي هو 42.9 بالمائة خلال عام 2024 مرتفعة عن عام 2023 الذي بلغت 42.1 بالمائة.

و الناتج المحلي الإجمالي (GDP) هو القيمة النقدية لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة داخل حدود بلد معين في فترة زمنية محددة.

وأضاف الموقع أن أعلى دين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي من الدول العربية هي السودان 272 بالمائة، تليها لبنان 164 بالمائة، تليها البحرين 134 بالمائة، تليها الأردن 90.2 بالمائة، يليها مصر 82 بالمائة، يليها اليمن 70.9 بالمائة، مبينا أن "أقل دولة فيها نسبة الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي من الدول العربية هي الكويت 3 بالمائة".

واشار الى ان اعلى نسبة دين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي للدول الأوربية كان من نصيب اليونان حيث بلغ 154 بالمائة، يليها ايطاليا 135 بالمائة، يليها فرنسا 113 بالمائة، يليها اسبانيا 102 بالمائة، فيما كانت أقل الدول الأوروبية هي روسيا 16 بالمائة".