ارتفاع دخل الفرد العراقي الى نحو 6 آلاف دولار

شفق نيوز/ كشف مصدر في الحكومة العراقية، يوم الأربعاء، أن متوسط دخل الفرد العراقي أشر ارتفاعاً إلى نحو 6 آلاف دولار خلال المؤشر الخاص بعام 2021.

وحصة الفرد أو دخله، هو مؤشر اقتصادي يقيس درجة التنمية الاقتصادية في بلد ما وأثرها الاجتماعي، ويتم ذلك من خلال قسمة قيمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان.

وقال المصدر الحكومي في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية بسعر الدولار ما يقارب من 6 آلاف دولار خلال عام 2021 مرتفعا عن عام 2020 الذي بلغ 4.2 آلاف دولار"، مبينا ان "متوسط نصيب الفرد سيكون مقاربا لما سجل في عام 2019".

واضاف أن "ارتفاع أسعار النفط ساهم في ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي"، مبينا ان "متوسط دخل الفرد يحتسب من خلال تقسيم الناتج القومي الإجمالي على عدد السكان البلد".

ومر العراق بظروف اقتصادية صعبة نتيجة انخفاض أسعار النفط التي تشكل معظم إيرادات العراق المالية مما اضطرت الحكومة إلى خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار بغية توفير رواتب الموظفين، في حين ارتفعت أسعار النفط تدريجيا لتصل الى ما يقارب من 90 دولارا.