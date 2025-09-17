ارتفاع خام البصرة وسط ثبات أسعار النفط عالمياً

شفق نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، يوم الاربعاء ، بالرغم من استقرار اسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 1.57 دولار بما يعادل 2.46%‎‎ ليصل إلى 65.31 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 1.57 دولار بما يعادل 2.35% ‎ليصل 68.41 دولاراً.

واستقرت أسعار النفط بعد أن ارتفعت بأكثر من 1% في الجلسة السابقة بفعل هجمات بطائرات مسيرة على موانئ ومصافي تكرير روسية، فيما يترقب المتعاملون خفضاً متوقعاً لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبلغ سعر خام برنت 68.46 دولاراً، فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 64.51 دولاراً.