ارتفاع خام البصرة وسط تحقيق النفط مكاسب جديدة عالمياً
شفق نيوز - بغداد
ارتفعت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، يوم الثلاثاء، مع صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 59 سنتا بما يعادل 0.93% ليصل إلى 63.80 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 59 سنتا بما يعادل 0.91 % ليصل 65.35 دولاراً.
وارتفعت أسعار النفط، إذ ساعدت زيادة إنتاج أوبك+ في نوفمبر، والتي جاءت أقل من المتوقع، في تهدئة بعض المخاوف من تخمة المعروض.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 23 سنتاً، أي ما يعادل 0.35%، لتصل إلى 65.70 دولاراً للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتاً، أي ما يعادل 0.34%، ليصل إلى 61.90 دولاراً للبرميل.