ارتفاع خام البصرة مع صعود أسعار النفط عالميا

ارتفعت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط يوم الثلاثاء، مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية .

ارتفع أسعار خام البصرة الثقيل 43 سنتا بما يعادل 0.73%‎‎ ليصل الى 60.77 دولارا، وارتفع أسعار خام البصرة المتوسط 43 سنتا بما يعادل 0.69% ‎ليصل 62.52 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي مع تقييم المتعاملين في السوق للمخاطر الناجمة عن هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على مواقع روسية للطاقة فضلا عن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا.