ارتفاع خام البصرة مع صعود أسعار النفط عالميا

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، اليوم الأربعاء، مع صعود النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 57 سنتا بما يعادل 0.93%‎ ليصل الى 61.60 دولارا، وارتفعت أسعار خام المتوسط 57 سنتا بما يعادل 0.89 % ‎ليصل الى 64.75 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، وسط توقعات بتعثر المفاوضات النووية بين ايران وامريكا واستعداد اسرائيل بضرب ايران إلى 66.04 دولارا. وارتفع خام الامريكي 16 سنتا ليصل الى 62.56 دولارا.