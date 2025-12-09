ارتفاع خام البصرة مع استقرار أسعار النفط بالأسواق العالمية

شفق نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، يوم الثلاثاء، مع استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 60 سنتا بما يعادل 1.01%‎‎ ليصل الى 60.22 دولارا، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 60 سنتا بما يعادل 0.98% ‎ليصل 61.97 دولارا.

واستقرت أسعار النفط مع ترقب المشاركين في السوق محادثات السلام الرامية لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا والقرار الوشيك بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.