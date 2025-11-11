ارتفاع خام البصرة رغم من انخفاض أسعار النفط عالمياً
2025-11-11T06:18:40+00:00
شفق نيوز - بغداد
ارتفعت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، يوم الثلاثاء، على الرغم من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 53 سنتا بما يعادل 0.86% ليصل إلى 62.26 دولارا، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 53 سنتا بما يعادل 0.83% ليصل 64.11 دولارا.
وانخفضت أسعار النفط مقلصة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة إذ طغت المخاوف من زيادة المعروض على التفاؤل بشأن حل محتمل لإغلاق الحكومة الأمريكية.