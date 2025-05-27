ارتفاع خام البصرة رغم تراجع أسعار النفط عالميا

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، اليوم الثلاثاء، برغم من تراجع النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 88 سنتا بما يعادل 1.45‎%‎‎ ليصل إلى 61.46 دولارا، وارتفعت أسعار خام المتوسط 88 سنتا بما يعادل 1.39 % ‎ليصل الى 64.41 دولارا.

وانخفضت أسعار النفط مع قيام المشاركين في السوق بتقييم احتمال اتخاذ أوبك+ قرارا بزيادة إنتاجها من النفط الخام في اجتماع في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ليصل الى 64.62 دولاراً للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط ليصل الى 61.38 دولاراً للبرميل.