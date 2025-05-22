ارتفاع خام البصرة رغم تراجع أسعار النفط عالمياً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط"، اليوم الخميس، رغم تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وسجل خام البصرة الثقيل ارتفاعاً بمقدار 1.69 دولار، بما يعادل 1.12%، ليصل إلى 62.29 دولاراً للبرميل، كما ارتفع خام البصرة المتوسط بمقدار 1.69 دولار، بنسبة 1.7%، ليبلغ 65.44 دولاراً للبرميل.

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه أسعار النفط العالمية انخفاضاً وسط تنامي المخاوف بشأن الطلب، نتيجة زيادات غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، بينما يواصل المستثمرون حالة الحذر مع تركيزهم على تجدد المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة.

وانخفض سعر خام برنت بمقدار 33 سنتاً، ليصل إلى 64.58 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 32 سنتاً، ليبلغ 61.25 دولاراً.