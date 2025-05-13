ارتفاع خام البصرة رغم تراجع أسعار النفط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، اليوم الثلاثاء، رغم انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 1.69 دولار بما يعادل 2.76%‎ ليصل الى 62.85 دولارا، وارتفعت أسعار خام المتوسط 1.69 دولار بما يعادل 2.63 ‎%‎ ليصل الى 66 دولارا.

وتراجعت أسعار النفط عالميا، من أعلى مستوى لها في أسبوعين، حيث أثقلت المخاوف بشأن زيادة الإمدادات على الأسعار، رغم التفاؤل المبكر بشأن تعليق الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أن خفض البلدان الرسوم الجمركية مؤقتاً.

وسجل خام برنت اليوم 64.74 دولارا، وسجل الخام الأمريكي 61.77 دولارا.