ارتفاع خام البصرة رغم استقرار أسعار النفط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خاميّ البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، رغم استقرار أسعار النفط عالمياً.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 49 سنتاً بما يعادل 0.82% ليصل إلى 60.41 دولاراً، كما صعدت أسعار الخام المتوسط 49 سنتاً بما يعادل 0.78% وتسجل 63.56 دولاراً.

واستقرت أسعار النفط عالمياً، بعد هبوطها بأكثر من دولار في الجلسة الماضية مع تأثر معنويات المستثمرين بحالة غموض حول محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

وسجل خام برنت اليوم 61.12 دولاراً، وبلغ الخام الأمريكي 58.12 دولاراً للبرميل.