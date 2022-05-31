ارتفاع خام البصرة بأكثر من دولارين

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الثقيل، يوم الثلاثاء، بأكثر من دولارين، ليصل إلى أكثر من 109 دولارات للبرميل.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لأسيا 2.28 دولار وبنسبة تغيير بلغت 2.12% ليصل الى 109.72 دولارات للبرميل الواحد.

وارتفعت جميع اسعار خامات منظمة أوبك حيث بلغ سعر خام مربان الإماراتي 115.83 بارتفاع 1.17 دولار ، وبلغ الخام العربي السعودي 116.32 بارتفاع بلغ 2.41 دولار، في حين سجل مزيج ايران الثقيل الذي 113.88 بارتفاع 1.94 دولار، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 123.51 دولارا بارتفاع بلغ 1.98 دولار، وبلغ خام بوني النيجيري 123.62 دولارا بارتفاع بلغ 2.23 دولار، فيما بلغ خام جيراسول الانغولي 118.92 بارتفاع 2.12 دولار".

وارتفعت اسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد ان اتفق قادة الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على قطع 90٪ من واردات النفط من روسيا بحلول نهاية عام 2022 ، مما ينذر بشح المعروض مع زيادة الطلب .