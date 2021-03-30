ارتفاع خام البصرة بصنفيه

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار نفط خام البصرة الخفيف و خام البصرة الثقيل؛ اليوم الثلاثاء، بعد افتتاحهما امس الاثنين.

وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 65.91 دولارا للبرميل بمقدار 0.53 دولار وبنسبة 0.81% عن يوم الخميس الماضي، فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 61.6 دولارا للبرميل بأرتفاع بلغ نسبته 1.11%.

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الاسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك حيث سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 63.34 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الاماراتي 63.64 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 62.20 دولارا للبرميل، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 62.85 دولارا، ، وجيراسول الانغولي 63.34 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية قد انخفضت اليوم ليسجل خام برنت 65 دولارا، وخام غرب تكساس الامريكي الى 61.59 دولارا