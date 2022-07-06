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ارتفاع خام البصرة المتوسط والثقيل فوق 100 دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-06T09:53:51+0000
ارتفاع خام البصرة المتوسط والثقيل فوق 100 دولار

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة المتوسط والثقيل، يوم الأربعاء ، ليسجلا أكثر من 100 دولار للبرميل.

وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 0.98 دولار وبنسبة تغيير بلغت 0.93% ليصل الى 106.30 دولارات للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 0.48 دولار وبنسبة تغيير بلغت 0.47% ليصل الى 103.10 دولارات.

وأعلنت شركة بريطانية ان العراق أزال خام البصرة الخفيف من خياراتها للتصدير لعملاء النفط الخام خلال هذا العام 2022، مع تخصيص هذه الدرجة للاستهلاك المحلي.

وكانت شركة سومو طلبت قبل العام 2022 من المشترين ترشيح خامي البصرة المتوسط والثقيل ومزيج كركوك لتخصيصاتها للعام 2022، ولم تُشر إلى خام البصرة الخفيف.

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