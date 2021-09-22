ارتفاع خام البصرة الخفيف وانخفاض الثقيل

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، يوم الأربعاء، ليسجل فوق 73 دولاراً، فيما انخفض الثقيل بمقدار 44 سنتا.

وارتفع خام البصرة المصدر لآسيا 5 سنتات وبنسبة تغيير بلغت 0.07% ليصل الى 73.33 دولارا، فيما سجل خام البصرة الثقيل انخفاضا بمقدار 0.44 دولار او ما يعادل 0.65% ليصل إلى 67.58 دولاراً.

وسجلت الخامات النفطية الاخرى في منظمة اوبك اسعاراً مختلفة حيث سجل الخام العربي السعودي الخفيف 73.72 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 68.29 دولاراً، ومزيج مربان الإماراتي 74.06 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري73.45 دولارا، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 72.55 دولاراً، وجيراسول الانغولي 72.88 دولاراً.

وقرر العراق خلال الاسبوع الماضي تخفيض سعر البيع الرسمي لخام البصرة إلى عملائها في آسيا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بانخفاض 1.40 دولار عن الشهر السابق.