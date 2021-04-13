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ارتفاع خام البصرة الخفيف وانخفاض الثقيل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-13T06:36:54+0000
ارتفاع خام البصرة الخفيف وانخفاض الثقيل

شفق نيوز/ ارتفع سعر نفط خام البصرة الخفيف، يوم الثلاثاء، بينما انخفض سعر نفط خام البصرة الثقيل.

وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 62.96 دولارا للبرميل بمقدار 0.18 دولار وبنسبة 0.29% عن يوم امس الاثنين، فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 59.89 دولارا للبرميل بانخفاض  بلغ نسبته 0.81%.

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الاسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك حيث سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 62.07 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 61.60 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 61.70 دولارا للبرميل،، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 62.20 دولارا، وجيراسول الانغولي 62.38 دولارا. 

وكانت أسعار النفط العالمية قد ارتفعت اليوم ليصل خام برنت على 63.47 دولارا، وخام غرب تكساس الامريكي على 59.87 دولارا.

 

 

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