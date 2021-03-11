سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع خام البصرة الخفيف وانخفاض الثقيل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-11T07:28:28+0000
ارتفاع خام البصرة الخفيف وانخفاض الثقيل

شفق نيوز/ سجل خام البصرة الخفيف ارتفاعا، الخميس، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، فيما انخفض خام البصرة الثقيل

وارتفع نفط البصرة الخفيف لآسيا إلى 67.60 دولارا للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت  0.24%عن يوم امس الاربعاء، فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 63.50 دولارا للبرميل بانخفاض بلغ نسبته 2.29%.

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الاسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك وسجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 65.85 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الاماراتي 65.84 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 66.54 دولارا للبرميل، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 66.03 دولارا، والكويت الكويتي 67.04 دولار وجيراسول الانغولي 66.62 دولار.

وكانت اسعار النفط العالمية قد ارتفعت اليوم ليسجل خام برنت 68.32 دولارا، وخام غرب تكساس الى 64.88 دولارا.

 

 

related

خام البصرة الخفيف يرتفع فوق 64 دولاراً

Date: 2021-02-17 07:19:42
خام البصرة الخفيف يرتفع فوق 64 دولاراً

خام البصرة الخفيف يهبط الى 62.55 دولاراً

Date: 2021-02-20 09:31:42
خام البصرة الخفيف يهبط الى 62.55 دولاراً

لليوم الثاني.. هبوط خامي البصرة الخفيف والثقيل

Date: 2021-03-10 08:46:52
لليوم الثاني.. هبوط خامي البصرة الخفيف والثقيل

العراق يخفض سعر خام البصرة لآسيا في مارس

Date: 2020-02-11 14:34:31
العراق يخفض سعر خام البصرة لآسيا في مارس

العراق يخفض سعر بيع خام البصرة الخفيف

Date: 2020-08-14 11:41:11
العراق يخفض سعر بيع خام البصرة الخفيف

خام البصرة الخفيف ينخفض الى 68 دولاراً للبرميل والثقيل يرتفع

Date: 2021-03-09 07:48:03
خام البصرة الخفيف ينخفض الى 68 دولاراً للبرميل والثقيل يرتفع