ارتفاع خام البصرة الخفيف وانخفاض الثقيل

شفق نيوز/ سجل خام البصرة الخفيف ارتفاعا، الخميس، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، فيما انخفض خام البصرة الثقيل

وارتفع نفط البصرة الخفيف لآسيا إلى 67.60 دولارا للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 0.24%عن يوم امس الاربعاء، فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 63.50 دولارا للبرميل بانخفاض بلغ نسبته 2.29%.

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الاسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك وسجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 65.85 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الاماراتي 65.84 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 66.54 دولارا للبرميل، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 66.03 دولارا، والكويت الكويتي 67.04 دولار وجيراسول الانغولي 66.62 دولار.

وكانت اسعار النفط العالمية قد ارتفعت اليوم ليسجل خام برنت 68.32 دولارا، وخام غرب تكساس الى 64.88 دولارا.