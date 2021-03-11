ارتفاع خام البصرة الخفيف وانخفاض الثقيل

شفق نيوز/ سجل خام البصرة الخفيف ارتفاعا، الخميس، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، فيما انخفض خام البصرة الثقيل
وارتفع نفط البصرة الخفيف لآسيا إلى 67.60 دولارا للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 0.24%عن يوم امس الاربعاء، فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 63.50 دولارا للبرميل بانخفاض بلغ نسبته 2.29%.
وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الاسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك وسجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 65.85 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الاماراتي 65.84 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 66.54 دولارا للبرميل، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 66.03 دولارا، والكويت الكويتي 67.04 دولار وجيراسول الانغولي 66.62 دولار.
وكانت اسعار النفط العالمية قد ارتفعت اليوم ليسجل خام برنت 68.32 دولارا، وخام غرب تكساس الى 64.88 دولارا.