ارتفاع خام البصرة الثقيل وانخفاض الخفيف

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الخفيف، يوم الاربعاء، بالتزامن مع انخفاض سعر سلة اوبك، فيما ارتفع سعر خام البصرة الثقيل .

وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 74.52 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ نسبته 0.19%، فيما ارتفع خام البصرة الثقيل إلى 70.57 دولاراً للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 1.73% .

و سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 74.13 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج مربان الإماراتي 73.33 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 73.86دولارا للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 74.26 دولاراً، وجيراسول الانغولي 74.29 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط العالمية الأربعاء ليبلغ خام برنت 75.47 دولاراً، وخام غرب تكساس 73.36 دولاراً للبرميل.