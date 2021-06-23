سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع خام البصرة الثقيل وانخفاض الخفيف

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-23T08:32:12+0000
ارتفاع خام البصرة الثقيل وانخفاض الخفيف

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الخفيف، يوم الاربعاء، بالتزامن مع انخفاض سعر سلة اوبك، فيما ارتفع سعر خام البصرة الثقيل .

وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 74.52 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ نسبته 0.19%، فيما ارتفع خام البصرة الثقيل إلى 70.57 دولاراً للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 1.73%  .

و سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 74.13 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج مربان الإماراتي 73.33 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 73.86دولارا للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 74.26 دولاراً، وجيراسول الانغولي 74.29 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط العالمية الأربعاء ليبلغ خام برنت 75.47 دولاراً، وخام غرب تكساس 73.36 دولاراً للبرميل.

related

انخفاض خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

Date: 2021-03-31 07:33:41
انخفاض خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

الأعلى بين نفوط أوبك.. ارتفاع خامي البصرة الخفيف والثقيل

Date: 2021-04-14 08:19:24
الأعلى بين نفوط أوبك.. ارتفاع خامي البصرة الخفيف والثقيل

خام البصرة الخفيف يرتفع فوق 64 دولاراً

Date: 2021-02-17 07:19:42
خام البصرة الخفيف يرتفع فوق 64 دولاراً

خام البصرة الخفيف يقترب من 73 دولاراً

Date: 2021-06-15 08:57:41
خام البصرة الخفيف يقترب من 73 دولاراً

أسعار النفط تقفز 5٪.. وبرنت فوق 67 دولاراً

Date: 2021-03-04 16:31:53
أسعار النفط تقفز 5٪.. وبرنت فوق 67 دولاراً

أسعار سلة أوبك ترتفع وتقترب من 72 دولاراً

Date: 2021-06-15 10:05:13
أسعار سلة أوبك ترتفع وتقترب من 72 دولاراً

العراق يخفض سعر خام البصرة لآسيا في مارس

Date: 2020-02-11 14:34:31
العراق يخفض سعر خام البصرة لآسيا في مارس

طلب قوي يدفع النفط إلى ذروة 6 أسابيع

Date: 2021-04-29 20:29:21
طلب قوي يدفع النفط إلى ذروة 6 أسابيع