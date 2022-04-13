سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع خام البصرة الثقيل مع ارتفاع اسعار النفط عالميا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-13T07:04:12+0000
ارتفاع خام البصرة الثقيل مع ارتفاع اسعار النفط عالميا

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الثقيل، يوم الاربعاء، مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لأسيا 1.96 دولار وبنسبة تغيير بلغت 1.98% ليصل الى 101.01 دولار للبرميل الواحد.

وارتفعت ايضا جميع اسعار خامات منظمة اوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 107.20 دولارات للبرميل بارتفاع بلغ 1.83 دولار، وسجل مزيج مربان الإماراتي 99.85 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ 0.49 دولار للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 106.98 دولارات بارتفاع بلغ 6.51 دولارات، وبلغ مزيج ايران الثقيل 103.80دولار بارتفاع بلغ 6.11 دولارات، وبلغ خام بوني النيجيري الخفيف 105.15 دولارات بارتفاع بلغ 5.91 دولارات".

وكانت اسعار النفط قد ارتفعت بعد انخفاضها مع بداية افتتاحها اليوم الاربعاء، لتصل الى اكثر من 105 دولارات للبرميل مع التوقعات بحدوث شح في المعروض النفطي.

related

ارتفاع أسعار النفط بفعل تراجع الدولار

Date: 2021-12-22 05:26:34
ارتفاع أسعار النفط بفعل تراجع الدولار

الحكومة العراقية توجه بمتابعة اسعار النفط بعد الانخفاض الحاد لأسعار الخام

Date: 2020-03-10 13:03:47
الحكومة العراقية توجه بمتابعة اسعار النفط بعد الانخفاض الحاد لأسعار الخام

الطاقة الدولية تتوقع "حرب اسعار" تهدد أسواق النفط

Date: 2021-07-13 08:39:37
الطاقة الدولية تتوقع "حرب اسعار" تهدد أسواق النفط

رغم ارتفاعه.. النفط يغلق على خسارة اسبوعية بأكثر من 1%

Date: 2022-04-09 06:19:16
رغم ارتفاعه.. النفط يغلق على خسارة اسبوعية بأكثر من 1%

أسعار النفط تعاود الهبوط

Date: 2021-01-14 05:28:52
أسعار النفط تعاود الهبوط

خبير يتوقع استقرار اسعار النفط عند 50 دولارا الشهر المقبل

Date: 2020-06-07 09:54:20
خبير يتوقع استقرار اسعار النفط عند 50 دولارا الشهر المقبل

انخفاض أسعار النفط بفعل زيادة كبيرة في المخزون الأمريكي

Date: 2021-11-03 05:44:53
انخفاض أسعار النفط بفعل زيادة كبيرة في المخزون الأمريكي

زيادة إصابات كورونا تخفض أسعار النفط من جديد

Date: 2020-10-26 06:00:04
زيادة إصابات كورونا تخفض أسعار النفط من جديد