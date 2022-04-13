ارتفاع خام البصرة الثقيل مع ارتفاع اسعار النفط عالميا

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الثقيل، يوم الاربعاء، مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لأسيا 1.96 دولار وبنسبة تغيير بلغت 1.98% ليصل الى 101.01 دولار للبرميل الواحد.

وارتفعت ايضا جميع اسعار خامات منظمة اوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 107.20 دولارات للبرميل بارتفاع بلغ 1.83 دولار، وسجل مزيج مربان الإماراتي 99.85 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ 0.49 دولار للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 106.98 دولارات بارتفاع بلغ 6.51 دولارات، وبلغ مزيج ايران الثقيل 103.80دولار بارتفاع بلغ 6.11 دولارات، وبلغ خام بوني النيجيري الخفيف 105.15 دولارات بارتفاع بلغ 5.91 دولارات".

وكانت اسعار النفط قد ارتفعت بعد انخفاضها مع بداية افتتاحها اليوم الاربعاء، لتصل الى اكثر من 105 دولارات للبرميل مع التوقعات بحدوث شح في المعروض النفطي.