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ارتفاع خام البصرة الثقيل لأكثر من دولارين

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-14T08:00:00+0000
ارتفاع خام البصرة الثقيل لأكثر من دولارين

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الثقيل، اليوم الخميس، لأكثر من  دولارين مع ارتفاع اسعار النفط عالمياً.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 2.77 دولاراً وبنسبة تغيير بلغت 2.74% ليصل الى 103.78 دولارات للبرميل الواحد.

وارتفعت ايضاً جميع اسعار خامات منظمة اوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 110.06 دولارات للبرميل بارتفاع بلغ 2.86 دولارين، وسجل مزيج مربان الإماراتي 104.14 دولارات للبرميل بارتفاع بلغ 4.29 دولارات للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 108.51 دولارات بارتفاع بلغ 1.53 دولاراً، وبلغ مزيج ايران الثقيل 105.96 دولارات بارتفاع بلغ 2.16 دولارين، وبلغ خام بوني النيجيري الخفيف 106.77 دولارات بارتفاع بلغ 1.62 دولار".

وكانت اسعار النفط قد ارتفعت مع شحة المعروض، لتصل العقود الآجلة لخام برنت لأكثر من 108 دولارات للبرميل.

 

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