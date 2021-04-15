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ارتفاع خامي البصرة مع أسعار أوبك

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-15T06:41:21+0000
ارتفاع خامي البصرة مع أسعار أوبك

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة الخفيف والثقيل مع خامات أوبك يوم الخميس، مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 66.46 دولارا للبرميل بمقدار 2.97 دولار وبنسبة 4.68% عن يوم امس الاربعاء، فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 61.74 دولارا للبرميل بارتفاع  بلغ نسبته 1.50%.

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى سعر مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك التي ارتفعت هي ايضا حيث سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 63.90 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 63.36 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 64.72 دولارا للبرميل، ، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 64.79 دولارا، وجيراسول الانغولي 62.55 دولارا. 

وكانت أسعار النفط العالمية قد ارتفعت اليوم ليصل خام برنت على 66.59 دولارا، وخام غرب تكساس الامريكي على 63.12 دولارا.

 

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