ارتفاع خاميّ البصرة رغم تراجع أسعار النفط عالمياً
حقل نفطي عراقي/ عدسة وكالة شفق نيوز
2025-11-13T06:12:17+00:00
شفق
نيوز- متابعة
ارتفعت
أسعار خاميّ البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، بالرغم من تراجع النفط في
الأسواق العالمية.
وصعدت
أسعار خام البصرة الثقيل 1.11 دولاراً بما يعادل 1.79% ليصل إلى 63.12 دولاراً، كما زادت أسعار خام
البصرة المتوسط 1.11 دولاراً بما يعادل 1.74% ليصل 64.97 دولاراً.
وانخفضت
أسعار النفط مواصلة خسائرها السابقة بعدما أظهرت بيانات ارتفاع مخزونات الخام
الأميركية، ما أثار مخاوف من فائض في المعروض العالمي.