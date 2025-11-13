ارتفاع خاميّ البصرة رغم تراجع أسعار النفط عالمياً

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار خاميّ البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، بالرغم من تراجع النفط في الأسواق العالمية.

وصعدت أسعار خام البصرة الثقيل 1.11 دولاراً بما يعادل 1.79%‎‎ ليصل إلى 63.12 دولاراً، كما زادت أسعار خام البصرة المتوسط 1.11 دولاراً بما يعادل 1.74% ‎ليصل 64.97 دولاراً.

وانخفضت أسعار النفط مواصلة خسائرها السابقة بعدما أظهرت بيانات ارتفاع مخزونات الخام الأميركية، ما أثار مخاوف من فائض في المعروض العالمي.