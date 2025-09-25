ارتفاع خامي البصرة رغم تراجع النفط عالميا

شفق نيوز- بغداد

ارتفعت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط"، يوم الخميس، بالرغم من تراجع أسعار النفط عالميا

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 72 سنتا بما يعادل 1.9%‎‎ ليصل إلى 66.66 دولارا، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 72 سنتا بما يعادل 1.7% ‎ليصل 68.21 دولارا.

وانخفضت أسعار النفط العالمي، اليوم الخميس، عن أعلى مستوى في سبعة أسابيع سجلته في الجلسة السابقة، مع إقدام بعض المستثمرين على جني الأرباح وسط حالة من عدم اليقين بشأن العرض والطلب. .

وبلغ سعر خام برنت 69.05 دولارا، فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 64.72 دولاراً.