ارتفاع خامي البصرة رغم تراجع النفط العالمي

شفق نيوز- متابعة

سجل خاما البصرة العراقي ارتفاعاً في آخر التداولات، يوم الخميس، خلافاً لتراجع أسعار النفط العالمية، إذ ارتفع الخام الثقيل إلى 58.43 دولاراً للبرميل بزيادة 0.44 دولار أو 0.76%، فيما صعد المتوسط إلى 60.73 دولاراً للبرميل بزيادة 0.44 دولار أو 0.73%.

وعالمياً، انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآجلة، حيث تراجع خام برنت إلى 84.55 دولاراً للبرميل بانخفاض 0.40 دولار أو 0.47%، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى 79.41 دولاراً للبرميل منخفضاً 0.19 دولار أو 0.24%.

ويأتي تراجع الأسعار العالمية بعد موجة مكاسب قوية خلال الأيام الماضية، في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم تطورات الأسواق وترقب العوامل المؤثرة في توازن العرض والطلب العالميين، بينما حافظ الخام العراقي على مكاسبه في آخر تحديث للأسعار.