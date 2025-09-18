ارتفاع خاميّ البصرة بالرغم من تراجع أسعار النفط العالمية

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار خاميّ البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، بالرغم من تراجع أسعار النفط عالمياً.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 76 سنتاً بما يعادل 1.17%‎‎ ليصل إلى 65.94 دولاراً، كما صعدت أسعار خام البصرة المتوسط 76 سنتاً بما يعادل 1.11% ‎ليصل 69.4 دولاراً.

وانخفضت أسعار النفط العالمية للجلسة الثانية على التوالي اليوم، وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وفائض المعروض العالمي، رغم إعلان الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة كما كان متوقعاً.

وبلغ سعر خام برنت 67.82 دولاراً، فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 63.87 دولاراً.