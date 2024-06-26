ارتفاع خامي البصرة بالتزامن مع صعود النفط في الأسواق العالمية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط، يوم الأربعاء، مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 84 سنتا ليصل الى 82.24 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 84 سنتا ليصل الى 84.99 دولارا ً

وارتفعت أسعار النفط،على الرغم من قفزة مفاجئة في المخزونات الأمريكية مدفوعة بالمخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط وتوقعات بسحب المخزونات في نهاية المطاف خلال موسم ذروة الطلب في الربع الثالث.