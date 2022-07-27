سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع خامي البصرة "المتوسط والثقيل" لأكثر من 4%

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-27T06:24:55+0000
ارتفاع خامي البصرة "المتوسط والثقيل" لأكثر من 4%

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة "المتوسط والثقيل"، يوم الثلاثاء، إلى أكثر من 4% مع ارتفاع اسعار النفط عالميا .

وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لأسيا 4.77 دولارات وبنسبة تغيير بلغت 4.94% ليصل الى 101.42 دولار للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 4.77 دولارات وبنسبة تغيير بلغت 4.511 % ليصل الى 98.07 دولاراً.

وارتفعت اسعار النفط العالمية مع انخفاض المخزونات الأمريكية ونقص الإمدادات بعد تقليص روسيا إمداداتها للاتحاد الأوروبي من الغاز، فيما حدت من الاسعار التوقعات والتخوف من الركود الاقتصادي.

 

related

خام البصرة الثقيل يغلق على خسائر اسبوعية بأكثر من 8 دولارات

Date: 2022-04-23 09:30:51
خام البصرة الثقيل يغلق على خسائر اسبوعية بأكثر من 8 دولارات

انخفاض خام البصرة الثقيل بأكثر من 7 دولارات

Date: 2022-03-16 08:01:22
انخفاض خام البصرة الثقيل بأكثر من 7 دولارات

ارتفاع أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

Date: 2021-04-29 07:16:05
ارتفاع أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

انخفاض كبير في سعر خام البصرة الخفيف

Date: 2021-07-20 10:03:04
انخفاض كبير في سعر خام البصرة الخفيف

خام البصرة يسجل أعلى سعر بخامات اوبك

Date: 2021-04-08 06:29:17
خام البصرة يسجل أعلى سعر بخامات اوبك

تقلب بسعر خام البصرة

Date: 2021-06-08 08:43:36
تقلب بسعر خام البصرة

مكاسب سعرية كبيرة لخام البصرة خلال اسبوع

Date: 2022-06-11 05:46:17
مكاسب سعرية كبيرة لخام البصرة خلال اسبوع

هبوط أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

Date: 2021-05-15 05:50:47
هبوط أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل