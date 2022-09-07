ارتفاع خاميّ البصرة المتوسط والثقيل بأكثر من 1 %

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل اليوم الاربعاء، بأكثر من 1%.

وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 0.99 وبنسبة تغيير بلغت 1.05% ليصل الى 95.19 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 0.99 وبنسبة تغيير بلغت 1.10 % ليصل الى 90.59 دولارا.

فيما تذبذت اسعار خامات منظمة أوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 102.16 دولار للبرميل بارتفاع بلغ 57 سنتا، وسجل مزيج مربان الإماراتي 94.40 دولارا للبرميل بانخفاض بلغ 2.57 دولار للبرميل.

وشهدت اسعار النفط العالمية يوم امس الثلاثاء ارتفاعا بعد ان اتفقت منظمة اوبك+ على خفض انتاجها لشهر تشرين الاول بمقدار 100 الف برميل يوميا. لتعاود الاسعار انخفاضها اليوم الاربعاء مع تنامي المخاوف بشان الطلب.