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ارتفاع خامي البصرة المتوسط والثقيل بأكثر من 1%

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-06T05:36:48+0000
ارتفاع خامي البصرة المتوسط والثقيل بأكثر من 1%

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل اليوم الثلاثاء، باكثر من 1% .

وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لأسيا 1.26 وبنسبة تغيير بلغت 1.36% ليصل الى 94.20 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لأسيا 1.26 وبنسبة تغيير بلغت 1.43 % ليصل الى 89.60 دولارا.

وارتفعت أيضا خامات منظمة أوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 101.59 دولار للبرميل بارتفاع بلغ 1.30 دولارا، وسجل مزيج مربان الإماراتي 94.69 دولارات للبرميل بارتفاع بلغ 1.25 دولار للبرميل.

وشهدت اسعار النفط العالمية يوم امس ارتفاعا بعد ان اتفقت منظمة اوبك+ على خفض انتاجها لشهر تشرين الاول بمقدار 100 الف برميل، في خطوة وصفها الكثير بانها بداية لتخفيضات اكثر في ظل التخوف من احتمالية الركود الاقتصادي العالمي.

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