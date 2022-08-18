ارتفاع خامي البصرة المتوسط والثقيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل، يوم الخميس، مع ارتفاع أسعار النفط.

وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 48 سنتا، وبنسبة تغيير بلغت 0.52% ليصل الى 93.23 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 48 سنتا وبنسبة تغيير بلغت 0.54 % ليصل الى 89.13 دولارا.

وارتفعت أسعار خامات منظمة أوبك أيضا حيث بلغ سعر خام العربي الخفيف السعودي 100.21 دولار بارتفاع بلغ 49 سنتا وارتفع خام مربان الإماراتي إلى 95.80 دولاراً بارتفاع بلغ 1.37 دولار .

وارتفعت أسعار النفط بعد أن كان مستقرا عند افتتاحه اليوم مع انخفاض المخزون النفطي الأمريكي، وتوقع زيادة المعروض مع امكانية احياء الاتفاق النووي الايراني الامريكي.