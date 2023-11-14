ارتفاع خامي البصرة الثقيل والمتوسط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط ، يوم الثلاثاء، مع ارتفاع اسعار النفط عالميا .

انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 0.25 دولار ليصل الى 78.98 دولارا، وارتفعت اسعار خام البصرة المتوسط 0.25 دولار ليصل الى 81.73 دولارا.

وارتفعت اسعار النفط العالمية بعد تقرير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قال إن أساسيات السوق لا تزال قوية وعلى خلفية المخاوف من احتمال اضطراب الإمدادات مع تضييق الولايات المتحدة الخناق على صادرات النفط الروسية.