ارتفاع حيازة العراق من الذهب إلى أكثر من 152.5 طناً

شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الأربعاء، عن رفع العراق حيازته من الذهب إلى أكثر من 152.5 طناً.

ووفقًا لأحدث جدول نشره المجلس لشهر تشرين الثاني 2024، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد "احتل العراق المرتبة 29 من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب"، مبينًا أن "العراق احتل المرتبة الثالثة عربيًا بعد كل من السعودية ولبنان".

وأضاف أن "العراق رفع حيازته من الذهب إلى 152.6 طناً بعد أن كانت حيازته 152.5 طناً، وهي تمثل 11.5% من باقي احتياطاته الأخرى".

كما أشار المجلس إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تتربع على عرش باقي الدول بأكبر حيازة للذهب في العالم وبواقع 8,133.5 آلاف طن، تليها ألمانيا بـ3,351.5 آلاف طن، ومن ثم جاءت إيطاليا بـ2,814 ألف طن، فيما تذيلت بوسنة والهرسك بـ1.5 ألف طن".

يُذكر أن المجلس العالمي للذهب يقع مقره في المملكة المتحدة، ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق، ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدمًا.