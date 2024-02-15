ارتفاع حوالات مزاد العملة العراقي لأكثر من 185 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، بنسبة 88% على المبيعات النقدية لتصل لأكثر من 185 مليون دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 208 ملايين و407 الاف و735 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبذات السعر بشكل نقدي .

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 185 مليوناً و517 الفا 735 دولارا مرتفعة بنسبة 88% ، عن المبيعات النقدية البالغة 22 مليونا و 890 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 6 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 16 مصرفا فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 69 شركة.