ارتفاع حوالات مزاد العملة العراقي بنسبة 93%

شفق نيوز/ شهدت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، يوم الأربعاء، ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 93% مقارنةً بالمبيعات النقدية، حيث بلغت أكثر من 246 مليون دولار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن البنك المركزي باع في مزاده اليوم 262 مليوناً و943 ألفاً و208 دولارات، بغطاء سعر صرف أساسي بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، و1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وذهبت معظم مبيعات الدولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، والتي بلغت 246 مليوناً و543 ألفاً و208 دولارات، بزيادة قدرها 93% عن المبيعات النقدية التي بلغت 16 مليوناً و400 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي كانت مصرفاً واحداً فقط، بينما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 13 مصرفاً. كما شاركت 10 شركات صرافة في المزاد.