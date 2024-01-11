ارتفاع حوالات مزاد العملة العراقي الخارجية بنسبة 89%

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، بنسبة 89% على حساب المبيعات النقدية لتصل الى 206 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 229 مليونا و 63 الفا 145 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبذات السعر بشكل نقدي .

واضاف مراسلنا ان معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 206 ملايين و 883 الفا و145 دولارا مرتفعة بنسبة 89% ، عن المبيعات النقدية البالغة 22 مليونا و 180 الف دولار.

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 9 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 19 مصرفا، فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 83 شركة.