ارتفاع حوالات مزاد العملة العراقي الخارجية بنسبة 89%

ارتفاع حوالات مزاد العملة العراقي الخارجية بنسبة 89%
2024-01-11T10:02:59+00:00

 

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، بنسبة 89% على حساب المبيعات النقدية لتصل الى 206 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 229 مليونا و 63 الفا  145 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبذات السعر بشكل نقدي .

واضاف مراسلنا ان معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 206 ملايين و 883 الفا و145 دولارا مرتفعة بنسبة 89% ، عن المبيعات النقدية البالغة 22 مليونا و 180 الف دولار. 

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 9 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 19 مصرفا، فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 83 شركة.

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