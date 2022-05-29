ارتفاع حوالات العراق الخارجية من الدولار لأكثر من 90%

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية من الدولار على حساب المبيعات النقدية بنسبة أكثر من 90%، يوم الاحد، في افتتاح مزاد البنك المركزي العراقي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 211 مليوناً و575 ألفاً و844 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان نسبة 9.05% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 191 مليوناً و975 ألفاً و844 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 19 مليوناً و600 ألف دولار.

وأشار إلى ان 33 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و13 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 140 شركة توسط.