ارتفاع حوالات الدولار إلى خارج العراق بنسبة 94%

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، اليوم الخميس، بنسبة 94% على حساب المبيعات النقدية لتصل الى 203 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 215 مليونا و 920 الفا 251 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبذات السعر بشكل نقدي .

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 203 ملايين 760 الفا و 251 دولارا، مرتفعة بنسبة 94%، عن المبيعات النقدية البالغة 12 مليونا و160 ألف دولار .

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 7مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 20مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 64 شركة