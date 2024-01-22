ارتفاع حوالات الدولار في مزاد العملة العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، بنسبة 90% على حساب المبيعات النقدية لتصل الى 197 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 218 مليونا و 146 الفا و775 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وللبيع بشكل نقدي .

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 197 مليونا و816 الفا و755 دولارا مرتفعة بنسبة 90% ، عن المبيعات النقدية البالغة 20 مليونا و330 الف دولار.

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 5 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 20 مصرفا، فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 38 شركة.