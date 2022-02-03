سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع حوالات البنك المركزي وانخفاض المبيعات النقدية في مزاد اليوم

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-03T10:39:36+0000
ارتفاع حوالات البنك المركزي وانخفاض المبيعات النقدية في مزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الحوالات الخارجية على حساب المبيعات النقدية في مزاد اليوم الخميس.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته من الدولار بنسبة 1.44% لتصل إلى  205 مليونا و 787 الفا و243 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء، التي بلغت المبيعات فيه 208 ملايين و935 الف دولار أمريكي.

واضاف مراسلنا؛ ان مبيعات البنك ذهبت معظمها لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات حيث بلغت 176 مليونا و627 ألفا و243 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 29 مليوناً و160 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 28 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و8 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 88 شركة توسط.

related

ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-08-08 10:44:22
ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-09-27 09:41:06
انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

مبيعات البنك المركزي من الدولار تعاود الارتفاع

Date: 2021-10-19 10:46:14
مبيعات البنك المركزي من الدولار تعاود الارتفاع

ارتفاع مبيعات البنك من الحوالات لأكثر من 171 مليون دولار

Date: 2022-01-16 11:02:37
ارتفاع مبيعات البنك من الحوالات لأكثر من 171 مليون دولار

انخفاض مبيعات البنك من الدولار إلى "أقل" من 200 مليون دولار

Date: 2022-01-31 10:37:57
انخفاض مبيعات البنك من الدولار إلى "أقل" من 200 مليون دولار

ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار

Date: 2021-12-06 11:28:29
ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار

ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-09-20 08:53:05
ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

انخفاض كبير في مبيعات الدولار النقدية بمزاد البنك المركزي العراقي

Date: 2022-01-13 09:02:51
انخفاض كبير في مبيعات الدولار النقدية بمزاد البنك المركزي العراقي