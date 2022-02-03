ارتفاع حوالات البنك المركزي وانخفاض المبيعات النقدية في مزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الحوالات الخارجية على حساب المبيعات النقدية في مزاد اليوم الخميس.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته من الدولار بنسبة 1.44% لتصل إلى 205 مليونا و 787 الفا و243 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء، التي بلغت المبيعات فيه 208 ملايين و935 الف دولار أمريكي.

واضاف مراسلنا؛ ان مبيعات البنك ذهبت معظمها لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات حيث بلغت 176 مليونا و627 ألفا و243 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 29 مليوناً و160 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 28 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و8 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 88 شركة توسط.