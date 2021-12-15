ارتفاع حوالات البنك المركزي الخارجية لأكثر من 170 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مبيعات البنك المركزي، يوم الاربعاء، لتسجل اكثر من 170 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في الحوالات الخارجية على الرغم من انخفاض مبيعاته بشكل عام بنسبة 1.95% لتصل إلى 201 مليوناً، و 729 الف و766 دولار أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء، التي بلغت المبيعات فيه 205 مليونا و 86 الفا و 190 دولار أمريكي.

واشار مراسلنا الى ان اغلب مبيعات البنك ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 173 مليونا و 899 الفا و766 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 27 مليوناً و 830 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 26 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و8 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 149 شركة توسط.