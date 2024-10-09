ارتفاع حجم القروض والسلف للمصارف العراقية لأكثر من 61 ترليون دينار

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، ارتفاع حجم القروض والسلف للمصارف إلى أكثر من 61 ترليون دينار.

وقال البنك في احصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز ان "حجم القروض والسلف للمصارف العاملة في العراق ارتفعت في الفصل الاول من عام 2024 الى 61.7 ترليون دينار من 50.9 ترليون دينار في نفس الفترة من عام 2023 ومن 46.4 ترليون دينار في عام 2022".

واضاف ان "معدل نمو حجم القروض والسلف ارتفع بنسبة 21.2% للفصل الأول من عام 2024 عن الفترة نفسها من عام 2022 فيما ارتفعت بنسبة 10.5% في الفصل الأول من عام 2023 عن نفس الفترة من عام 2022".